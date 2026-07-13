13 Июля 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Фестиваль ухи и праздничный концерт: в Астрахани отметили День рыбака

В Астрахани масштабно отметили День рыбака — праздник, который по праву считается одним из самых любимых и значимых для жителей региона. Торжества развернулись на Центральной набережной. Вместе с астраханцами и гостями области в них приняли участие глава региона Игорь Бабушкин и Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Одним из центральных событий торжества стал Фестиваль ухи. Представители всех муниципальных районов продемонстрировали свои фирменные рецепты рыбных блюд — каждый район привёз на праздник свои кулинарные секреты и традиции приготовления ухи, которая считается настоящим гастрономическим символом астраханского рыбацкого региона.

Губернатор  в своём выступлении отметил, что День рыбака важен не только для профессионалов отрасли, но и для всех любителей рыбалки, для которых этот промысел — часть образа жизни и семейных традиций.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Было отмечено, что в этом году совместно с федеральным центром в Астраханской области удалось обеспечить рекордное за последние 10 лет половодье. Это стало ключевым фактором для создания оптимальных условий нереста и заложило прочную основу для восстановления рыбных ресурсов в долгосрочной перспективе. Рыбохозяйственный комплекс остаётся одной из ключевых отраслей экономики региона. С начала года выловлено более 18 тысяч тонн водных биоресурсов.

Параллельно с гастрономической программой на набережной Волги работала выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов. Гости праздника могли познакомиться с творчеством местных мастеров, приобрести уникальные сувениры и изделия ручной работы, отражающие самобытную культуру Астраханской земли.

Кульминацией праздника стал гала-концерт у Петровского фонтана. На сцене выступили ведущие артисты и творческие коллективы Астраханской области — их выступления создали по-настоящему праздничную и душевную атмосферу, объединив зрителей всех возрастов.

 

Теги: день рыбака, игорь мартынов, дума астраханской области, фестиваль ухи


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