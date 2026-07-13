В Приморье в море обрушился пирс, с которого прыгали дети

В Приморье на одном из популярных пляжей обрушился аварийный пешеходный мост, наведенный над морем. В момент обрушения с моста прыгали в воду дети, очевидцы сообщают, что около двух десятков человек оказались в море. Спасать их бросились отдыхавшие на пляже взрослые. Есть по меньшей мере двое пострадавших: мальчику оторвало палец, девочка нахлебалась воды, пишет портал VL.ru.

Сообщается, что на месте ЧП уже работают спасатели и медики. Прокуратура начала проверку. По данным издания, после инцидента экстренные службы не огородили пляж, на нем продолжают купаться люди.

По данным Telegram-канала "112", пострадали четыре человека, трое из них дети, пострадавших госпитализируют.

Инцидент произошел в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза – примерно в 12 км от приморского города Артём.