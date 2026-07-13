Госзакупки топлива начали срываться в регионах – поставщики не хотят связываться с бюджетниками

Государственным службам, таким, как медцентры, спасатели и даже чиновники администраций, всё сложнее закупать топливо: приходятся объявлять закупки несостоявшимися или повторно проводить торги.

Это объясняется тем, что поставщикам выгоднее продавать топливо в розницу, чем по фиксированной цене госконтракта, пишут "Известия". Скорее всего, местные и региональные бюджеты будут вынуждены увеличивать расходы на бензин и расходовать резервы.

Пока отмены закупок не массовые – около десяти за май-июнь, но по сравнению с предыдущими периодами увеличение значительное. Сообщается, что без удовлетворения остаются закупки не только на небольшие суммы, но и контракты на миллионы рублей. В некоторых случаях торги приходится проводить повторно, если заявился только один участник.

Участники рынка отмечают, что цены в госконтрактах и заявках просто не успевают за инфляцией на рынке, в итоге к моменту торгов поставщикам просто не интересно браться за заказ с указанными суммами.

Сложнее всего проходят небольшие закупки в удаленных районах: объем может не окупить доставку, особенно если нефтебаза или АЗС находятся на большом расстоянии.