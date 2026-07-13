ФСБ сорвала подготовку атак на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Сотрудники ФСБ сорвали попытку масштабной атаки Киева на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях.

По информации ведомства, спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянскую область FPV-дроны, имевшие устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Британии, США, Канаде и Швеции.

Агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили FPV-дроны к военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях и в гаражах готовили их к атакам на аэродромы, заявили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что изъяты 24 FPV-дрона, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 килограмма.

Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ. Задержаны исполнители сорванных попыток атак, а также их пособники.