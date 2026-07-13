В Бангкоке при пожаре в баре погибли 27 человек

В северном районе Бангкока Ладпрао в ночь на понедельник произошел пожар в развлекательном заведении. По официальным данным, которые озвучил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, погибли не менее 27 человек. Пожарные расчеты локализовали огонь примерно через 45 минут после прибытия на объект, пишет РГ

Премьер-министр посетил место происшествия и сообщил прессе подробности инцидента. Ссылаясь на показания очевидцев, он пояснил, что сначала дым пошел из электрического щитка. Вслед за этим в здании произошло отключение электроэнергии и последовал взрыв. Эти обстоятельства привели к быстрому распространению пламени по всей площади ресторана.

Заведение располагается вблизи рынка Чатучак, который часто посещают иностранные граждане. На данный момент официальные ведомства не располагают информацией о наличии туристов среди жертв. К моменту начала пожара рынок завершил свою работу. Бангкок является крупным туристическим центром с населением более 8,5 млн человек, что обуславливает высокую плотность людей в подобных районах.

Свидетели происшествия зафиксировали на видео эвакуацию посетителей из горящего здания. Согласно данным спасательных служб, основную часть погибших обнаружили в туалетных комнатах ресторана, выходы из которых оказались перекрыты огнем. Быстрое распространение продуктов горения и пламени помешало людям своевременно покинуть здание.

В результате инцидента помещения ресторана полностью выгорели. Медицинские службы доставили пострадавших с травмами различной степени тяжести в районные больницы. Информация о текущем состоянии раненых уточняется. Правоохранительные органы проводят расследование для установления всех технических причин случившегося.

Ранее в хуторе Вязники под Ставрополем после атаки беспилотников загорелась территория промышленной зоны. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что пожарные расчеты и экстренные службы уже тушат огонь, а в результате инцидента никто не пострадал.