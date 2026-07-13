В пермском аэропорту отменяют и задерживают рейсы

В пермском аэропорту Большое Савино массово отменяются и задерживаются рейсы, передает корреспондент Накануне.RU.

Отменили рейсы из Москвы на 05.15 и из Санкт-Петербурга на 05.40, а также рейс из Москвы на 06.25. Задержаны рейсы в Москву (с 06.50 на 13.35, а также рейс с 13.30 перенесен на 17.10). Кроме того, задержан рейс в Анталию с 19.05 на 19.45.

Отменено прибытие двух рейсов из Москвы и один из Санкт-Петербурга.

По данным Росавиации, ранее в аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности. На данный момент все ограничения сняты. О каких-либо ограничениях в работе аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) не сообщалось.