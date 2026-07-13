39 человек эвакуированы во Владимире из-за падения беспилотника

Беспилотник упал во Владимире, эвакуированы 39 человек, в том числе восемь детей, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.

По его словам, повреждено остекление в одной из квартир многоэтажного дома.

Глава региона уточнил, что в момент атаки людей в квартире не было. Погибших и пострадавших нет.

Также Евдеев сообщил, что часть эвакуированных находится в ПВР, остальные – у родных и близких.

Как сообщило Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 342 украинских беспилотника. Дроны уничтожены над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, а также Московским регионом, Кубанью, Крымом, Адыгеей.