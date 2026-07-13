Зеленский объявил о смене правительства

Зеленский заявил, что меняет премьер-министра Юлию Свириденко и проведет многие изменения в кабинете министров и силовых органах. Это вызвано "изменением политической стратегии Украины". Отставка премьера автоматически означает и отставку всего кабинета.

В заявлении сказано, что за "каждый приоритетный внешнеполитический курс" теперь будет отвечать конкретный человек с большим опытом. То же самое касается и внутренней политики. Зеленский рассчитывает на увеличение поставок всех типов дронов для ударов по России.

Наиболее вероятной кандидатурой на пост нового премьер-министра называется глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Зеленский его похвалил за хорошую работу. При этом он считается человеком бывшего "кошелька Зеленского" Тимура Миндича. Украинские СМИ пишут, что это "свой" человек для киевского главаря. Одним из мотивов смены правительства называют желание Зеленского избавиться от министра обороны Михаила Федорова, с которыми у сложились напряженные отношения.

Издание "Страна" пишет, что смена правительства продиктована исключительно шкурными интересами Зеленского, который озабочен одним - сохранением в своих руках полноты власти над всеми структурами, которые должны быть предельно лояльны к нему.

Свириденко после своей отставки будет отправлена послом в США, пишет депутат Рады Ярослав Железняк. Она пробыла премьером ровно год - с 17 июля 2025 года.