Экс-директору ЕМУП "Гортранс" Нугаеву дали 9 лет строгого режима

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему гендиректору ЕМУП "Гортранс" Сергею Нугаеву. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что Нугаев, в силу своей должности, обладал полномочиями по проведению расчетов с контрагентами. Доказано, что августе 2024 года между "Гортрансом" и коммерческим предприятием был заключен договор на техническое обслуживание автотранспорта сроком на 3 года. Работы выполнялись согласно договору, однако ЕМУП не пересчитало оплату с августа 2024 года по январь 2025, из-за чего перед коммерческой организацией образовалась задолженность более чем на 17 млн рублей.

При личной встрече в январе 2025 года Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за что потребовал вознаграждение в размере 160 тыс. рублей из перечисленной суммы. Взятка была передана после перевода на счет предприятия свыше 3,6 млн рублей в качестве частичного погашения задолженности.

Решением суда Нугаев признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере". Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима с ограничением права занимать должности по исполнению административно-хозяйственной и организационно-распорядительной функций.

Помимо этого Нугаеву назначен штраф в 25-кратном размере от суммы взятки, что составляет 4 млн рублей.