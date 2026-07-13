13 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге РЖД заплатит 20 млн рублей семье погибшего железнодорожника

В Екатеринбурге суд взыскал с РЖД 20 млн рублей в пользу семьи погибшего железнодорожника.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, иск подала вдова мужчины. Она требовала компенсации морального вреда в связи с гибелью супруга на производстве.

Как было установлено, что несчастный случай произошел с осмотрщиком-ремонтником вагонов на территории станции. Смерть работника наступила в результате наезда на него подвижного состава.

Суд счел доказанными нарушения требований охраны труда со стороны работодателя. А грубой неосторожности в действиях самого погибшего установлено не было.

Общая сумма компенсации в пользу вдовы и троих несовершеннолетних детей составила 20 млн рублей. Определяя ее размер, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга учел возраст детей, степень нравственных страданий, а также утрату кормильца и семейного дохода.

Согласно решению, в пользу супруги погибшего с ОАО "РЖД" взыскано 6 млн рублей. В пользу двух старших детей – по 5 млн рублей каждому, младшему присуждено 4 млн рублей. Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы.

Теги: компенсация, РЖД, суд, Екатеринбург


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