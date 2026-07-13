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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Харьковской области неизвестные похитили танк с братской могилы

В селе Оскол Изюмского района произошло громкое преступление. Глава местной администрации Геннадий Загоруйко сообщил, что с центрального кладбища пропал танк Т-70. Этот монумент стоял на братской могиле танкистов, которые погибли во время освобождения села. Историческая машина была подбита в тех боях, после чего ее установили на постамент в память о подвиге экипажа, пишет РИА Новости.

Преступники вывезли тяжелую технику в ночь на 11 июля, когда в регионе действовал комендантский час. Местные жители рассказали журналистам, что во время похищения пострадало само кладбище. Тяжелый транспорт проехал прямо по захоронениям и уничтожил как минимум двенадцать надгробий. Люди заметили пропажу мемориала утром и сразу обратились к официальным властям.

На место происшествия приехали представители сельского совета и сотрудники полиции. Полицейские осмотрели территорию и составили протокол о правонарушении. Сейчас правоохранительные органы ищут свидетелей, которые могли видеть спецтехнику на дорогах района в ту ночь.

По факту случившегося полиция начала уголовное расследование. Действия похитителей попадают под статью о надругательстве над могилой или местом захоронения. Если виновных найдут, им грозит серьезное наказание. Закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до семи лет.

 

Теги: танк, памятник, машина


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