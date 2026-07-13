Под Ставрополем в результате атаки беспилотников начался пожар на промзоне

Под Ставрополем в результате атаки беспилотников на территории промзоны начался пожар.

"В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов. По оперативным данным, пострадавших нет", - сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он добавил, что на территории края продолжает действовать режим беспилотной опасности.