Иран полностью закрывает Ормузский пролив до окончания вмешательства США

Иранский Корпус стражей исламской революции официально заявил о полной блокировке Ормузского пролива. Она будет сохраняться до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в регионе.

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В Тегеране подчеркнули, что США нарушили ранее достигнутые договоренности, поэтому Иран вынужден принять радикальны меры. Поводом для закрытия пролива стал недавний конфликт: группа судов, проигнорировав требования иранских военных, попыталась пройти по запрещенному маршруту с отключенными системами навигации. В результате иранская сторона применила силу, остановив нарушителей. В ответ с прошлой недели США снова стали наносить ракетные удары по Ирану, а президент Дональд Трамп объявил меморандум недействительным.

Накануне спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в несоблюдении меморандума. Он напомнил пятый пункт, согласно которому Иран "приложит все усилия" для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив в течение 60 дней. Но не прошло и трех недель, как США разорвали меморандум.

До начала войны через Ормуз проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. США настаивают на свободе судоходства через Ормуз. Однако многие политики там признают, что своей войной Трамп помог Ирану установить контроль над этой важнейшей транспортной артерией. И возвращения к прежнему порядку уже не будет.