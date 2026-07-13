В Северке парень сорвался и упал в затопленный карьер

Сегодня ночью в свердловском поселке Северка в затопленный карьер упал 20-летний парень. До этого он вместе с друзьями гулял по берегу и сорвался.

Как сообщает "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на подписчика, парня не смогли найти самостоятельно, а потому вызвали МЧС. Спасатели осмотрели только берег, сказав, что начать поиски в воде можно будет только с рассветом.

Друзья пропавшего продолжили сидеть на блоках и ждать приезда водолазов. Родители же собрались искать сына самостоятельно, попросив людей одолжить лодку и фонари.

Накануне.RU обратилось за комментарием в МЧС по Свердловской области. На момент публикации никакой новой информации о произошедшем не поступало.