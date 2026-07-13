СМИ: Авиакомпания S7 может отказаться от заказа Ту-214

Авиакомпания S7 может отказаться от поставок самолетов Ту-214, на которые ранее заключила твердый контракт (100 самолетов этого типа). Возможно, контракт будет пересмотрен и сокращен до минимума, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиапроме.

Основная причина – производитель не готов зафиксировать в контракте модернизацию кабины самолета под экипаж из двух человек, гарантировать улучшения летно-технических характеристик и простой самолетов на обслуживании. Другой вопрос – отсутствие субсидии, которая снизила бы полную стоимость самолета (9 млрд руб.) хотя бы на треть.

Ранее заказать модернизированные Ту-214 собирался и "Аэрофлот", но в итоге компания (которая также требовала уменьшить экипаж в кабине до двух человек) отказалась от закупки в пользу МС-21.

В S7 заявляют, что находятся в процессе обсуждения деталей поставок и о срыве переговоров пока речи не идет.

В 2022 году российские власти заявляли (в комплексной программе развития авиаотрасли), что первые Ту-214 начнут поступать заказчикам в 2023 году. На "Иннопроме" в Екатеринбурге в июле 2026 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что этот тип самолета прошел сертификацию и будет поставляться со следующего года.