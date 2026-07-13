Три человека погибли в результате атаки беспилотников на Подмосковье

Три человека погибли в результате атаки БПЛА на Московскую область, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, при падении беспилотника в поселке Пионерский в Истре погибли три человека, еще трое ранены. Кроме того, два человека пострадали в Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный дом.

В течение ночи над регионом был сбит 81 беспилотник. Как уточнил глава региона, БПЛА были уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

Воробьев добавил, что силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 12 июля в сторону Московского региона летело более 350 вражеских БПЛА. Большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.