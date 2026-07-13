"Коалиция желающих" готова ввести войска на Украину

Сегодня в Париже пройдет саммит "коалиции желающих", а Франция предложит развернуть многонациональные войска на Украине, но после завершения военного конфликта и мирного урегулирования.

Как сообщает Euronews, в саммите примут участие 25 стран. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы саммит стал символом поддержки Украины и "европейского стратегического пробуждения". Страны Запада подтвердят выделение 70 млрд евро военной помощи киевскому режиму в текущем году, обещанные на саммите НАТО в Анкаре, и обсудят лицензию на производство ракет Patriot на территории Украины, которую пообещал дать президент США Дональд Трамп. Кроме того, будет обсуждаться создание новой европейской противоракетной системы с участием Украины.

"Коалиция желающих" (Coalition of the willing) была объявлена премьер-министром Британии Киром Стармером 2 марта 2025 года после Лондонского саммита. По существу это те же страны Запада, которые помогают Киеву. С самого начала заявлялось о готовности ввести на Украину войска. Россия это категорически не приемлет. Поэтому данное предложение является гипотетическим. Администрация Макрона отмечает, что, хотя планы по развертыванию многонациональных сил на расстоянии от линии соприкосновения уже готовы, они остаются "гибкими".