Жительница Челябинской области поверила мошенникам и лишилась миллиона

В Магнитогорске горожанка поверила мошенникам и лишилась крупной суммы.

Недавно женщине в мессенджере поступило "заманчивое" предложение о получении гарантированного пассивного дохода. Злоумышленник пообещал собеседнице высокую прибыль от инвестиций на онлайн-платформе.

Доверившись обещаниям легкого заработка, она начала следовать указаниям куратора и переводить деньги. В общей сложности на "инвестиции" жительница Магнитогорска перечислила 1 млн 22 тыс. руб. При этом лишь 22 тыс. руб. были личными сбережениями пострадавшей. Началось расследование, сообщает южноуральское управление МВД.