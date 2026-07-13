На Среднем Урале годовалый ребенок погиб, выпав из окна

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело после гибели ребенка, выпавшего из окна.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел днем 11 июля в Красноуфимске: из окна квартиры на третьем этаже дома по улице Малой Луговой выпал годовалый мальчик. В результате падения ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Там он скончался, несмотря на оказанную неотложную медицинскую помощь.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, семья, в которой произошло это ЧП, ранее на учете в ПДН не состояла.

"Помимо погибшего мальчика, на иждивении в семье находится четверо малолетних детей. Мать к административной ответственности не привлекалась, не судима. Сотрудники полиции анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы установить более подробные обстоятельства случившегося", - отметил полковник Горелых.

По его словам, проблема с падением детей из окон для региона очень актуальна.

"Беда кроется в том, что многие родители до сих пор не озаботились установлением оконных замков-блокираторов. Важную роль играет правильная расстановка мебели в жилище. Злополучная москитная сетка создает иллюзию безопасности, в реальности она предназначена для предотвращения проникновения внутрь мух и кровососущих. Законные представители несовершеннолетних ни на минуту не должны бросать свои "цветы жизни" без присмотра. Это, бесспорно, непросто, но по-другому никак. Иначе подобные происшествия будут повторяться снова и снова, будоража общественное мнение", - заявил Валерий Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Назначена экспертиза, будет изучен характеризующий материал в отношении семьи.