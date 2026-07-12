МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы

МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы, пострадавшего в результате двойного землетрясения, сообщают РИА Новости.

"МЧС России передало гуманитарную помощь для населения Венесуэлы... Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что в Венесуэлу также был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России с необходимым оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению.

Всю прибывшую помощь от Российской Федерации спасатели передали властям Венесуэлы. Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4333, во временных лагерях размещены 18 437 человек.