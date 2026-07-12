Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области

Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"Враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, националистам поставили задачу задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья, чтобы мирные жители покинули дома. В дальнейшем там планируется оборудовать позиции боевиков и пункты управления беспилотниками.

При этом спецназ украинской полиции, не привыкший выполнять задачи в зоне боевых действий, усиленно ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.