В Перми арестована девушка по делу о распространении порнографии с участием детей

В Перми заключена под стражу 25-летняя местная жительница, подозреваемая в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ — распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершённое в отношении лица, не достигшего 14 лет, с использованием интернета.

Информация о противоправной деятельности была выявлена в ходе мониторинга сети. Подозреваемую установили и задержали в результате совместной работы следователей, следователей-криминалистов регионального управления СК России и оперативных сотрудников УУР ГУ МВД России по Пермскому краю и ОУР ОП №3 УМВД России по Перми.

По месту жительства девушки прошёл обыск — изъяты средства связи, электронные носители и другие предметы, интересующие следствие. Малолетние дети изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение.

По ходатайству следствия суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют причастность к преступлению других лиц и устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.