В Прикамье из-за паводка в селе Кын эвакуировали 21 человека

В Пермском крае из-за сильных ливней затопило село Кын Лысьвенского округа. Эвакуирован 21 человек, дома которых оказались подтоплены. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители размещены в ПВР.

"Работаем над возобновлением сообщения между разными частями села, которые оказались отрезаны водой. В течение дня ремонтные бригады восстанавливают участки дорог, на которых образовались промоины: ведут сварку и кладку водопропускных труб, укладку поверх них дорожного покрытия. Первым делом должна быть обеспечена автомобильная связь через реку Сухая, здесь уже уложены трубы. Далее будет подготовка дорожного полотна для проезда техники, после - начнется восстановление остальных мостов через реку Кын. Силами спасателей установлено лодочное сообщение между правым и левым берегами села Кын по реке Чусовая", - сообщил Махонин.

По его словам, частично подано электроснабжение. Сейчас ремонтные бригады "Россети Урал" готовы приступить к установке новых опор ЛЭП взамен поврежденных паводком. После чего электроснабжение будет во всем селе. Также специалисты восстанавливают сотовую связь.

На месте работает необходимое количество персонала и спецтехники, спасательные службы, а также аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю.