Состоялось торжественная церемония вручения наград работникам рыбной промышленности Астраханской области

В Астрахани состоялся торжественный приём, посвящённый Дню рыбака. В большом зале резиденции губернатора чествовали лучших представителей отрасли за их многолетний и плодотворный труд. Участие в приёме приняли глава региона Игорь Бабушкин и Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Губернатор вручил работникам отрасли ведомственные награды Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по рыболовству, а также почётные грамоты, благодарственные письма и почётные знаки губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги». В числе награждённых — рыбаки, обработчики рыбы, инженеры лова и другие специалисты.

«Рыбохозяйственная отрасль — одна из важнейших в экономике региона. В ней трудятся более 5,5 тысяч астраханцев: рыбаки и рыбоводы, специалисты перерабатывающих предприятий, инспекторы, учёные и преподаватели профильных образовательных учреждений. Любые достижения — это прежде всего результат вашей преданности делу, профессионализма и ответственности», — подчеркнул глава региона.

Сегодня перед Астраханской областью стоит общая задача — сохранить и приумножить уникальные водные биоресурсы. Именно поэтому в регионе несколько лет действует запрет на вылов воблы — одного из главных символов астраханской рыбалки.

Отдельное уделяется организации благоприятного режима весеннего половодья. В этом году паводок стал одним из самых крупных за последние десять лет, что позволило создать хорошие условия для нереста рыбы. Ожидается, что результаты этой работы будут заметны в ближайшие годы.

Также в регионе продолжается развитие аквакультуры. Астраханская область остаётся одним из лидеров России по производству товарных осетровых и чёрной икры. Региональное правительство намерено и дальше поддерживать предприятия и инвесторов, работающих в этом направлении.

Напомним, сегодня в честь Дня рыбака в Астрахани состоится праздник на Петровской набережной. Главным угощением станет уха, сваренная по разным рецептам. Начало в 18:00.