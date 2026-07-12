Игорь Мартынов поздравил астраханцев с Днем рыбака

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поздравил всех сотрудников отрасли региона с Днем Рыбака.

"Дорогие труженики рыбохозяйственной отрасли, ветераны, любители рыбалки! Поздравляю вас с Днём рыбака — одним из самых любимых и по-настоящему народных праздников нашего региона! Для Астраханской области этот праздник имеет особое значение: рыболовство на протяжении веков остаётся неотъемлемой частью нашей истории, культуры и экономики. Уникальные водные богатства Волго-Каспийского бассейна, вековые традиции рыбного промысла и мастерство астраханских рыбаков — наша общая гордость", - говорится в поздравлении.

Игорь Мартынов поблагодарил всех, кто ежедневно трудится на промысле, на рыбоперерабатывающих предприятиях, в научных и вспомогательных подразделениях, кто развивает аквакультуру и восстанавливает биоресурсы.

"Ваш труд требует не только высокого мастерства, но и огромной самоотдачи, выдержки и силы духа. Именно благодаря вам рыбохозяйственный комплекс региона остаётся одним из ключевых секторов экономики, вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и создаёт рабочие места для тысяч жителей области", - отметил спикер регионального парламента.

Отдельное уважение он высказал ветеранам отрасли, чей опыт, преданность делу и бережное отношение к рыбацким традициям — надёжная опора для молодых специалистов.

"Для многих любителей рыбалки это не просто отдых, а часть образа жизни, возможность почувствовать связь с родной природой и передать свои увлечения детям и внукам. Недаром традиционный фестиваль «Вобла» уже много лет собирает в Астрахани поклонников активного отдыха и становится ярким событием лета. В этот праздничный день желаю всем рыбакам — и профессионалам, и любителям — крепкого здоровья, благополучия и богатых уловов. С праздником! С Днём рыбака!", - завершил поздравление Игорь Мартынов.