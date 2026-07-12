В Перми полиция задержала 42-летнего мужчину, устроившего стрельбу на АЗС

В Перми полиция задержала 42-летнего мужчину, устроившего стрельбу на АЗС Кировского района из охолщенного сигнального пистолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального главка.

Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Ему грозит штраф до 1 млн рублей, принудительные работы на 5 лет или лишение свободы до 7 лет.

Драка со стрельбой произошла накануне. Подрались двое мужчин. В соцсетях очевидцы сообщают, что сначала один из участников направил пистолет на другого. Тот выбил оружие, повалил мужчину на землю, после чего раздался выстрел.



Причины конфликта пока неизвестны.