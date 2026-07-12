В Ирбитском округе спасатели "РМК Поиск" эвакуируют жителей затопленных сел на лодках

Спасатели "РМК Поиск" в Ирбитском городском округе выставили гидропосты, где осуществляют мониторинг уровня воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании РМК.

Сегодня была организована работа двух лодочных переправ в село Стриганское и село Килачевское в связи с затоплением дороги. Из населенных пунктов эвакуируют местных жителей.





Для аварийных работ на затопленных трансформаторных подстанциях доставили на лодках сотрудников Артёмовских энергосетей в село Белослутское.