В Энергодаре дрон ВСУ атаковал остановку: погибла женщина

В Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ по автобусной остановке погибла женщина. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в "Максе".

Еще четыре мирных жителя пострадали.

"В 06.40 враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате погибла женщина 1971 года рождения. Четыре человека получили ранения. Троим помощь оказана амбулаторно, один человек госпитализирован", — написал он.