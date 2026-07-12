Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока

Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

"Иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО Patriot, складу с боеприпасами и радиолокационному объекту США в Кувейте", — говорится в публикации.

Также сообщалось о поражении американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре, центров материально-технического обеспечения и платформ дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлов связи и РЛС в Бахрейне.

Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, пишет Reuters.

В ночь на воскресенье ИРИ объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регионе. ВС США в ответ начали обстрел иранских целей в районе морского прохода. СМИ писали о взрывах в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар и на острове Кешм.

В ночь на 8 июля американские военные возобновили удары по территории ИРИ, несмотря на меморандум, предполагающий завершение конфликта. Утверждается, что поводом стали действия Ирана против коммерческих судов в Ормузе. Исламская республика, в свою очередь, атакует военную инфраструктуру США на Ближнем Востоке.