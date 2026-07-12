В Ирбит отправилась мобильная группа "РМК Поиск" для эвакуации людей с затопленных территорий

В Свердловской области из-за сильных ливней затопило Ирбитский муниципальный округ. Под водой оказалось более 200 приусадебных участков.

На помощь людям и экстренным службам в зону ЧС в Ирбит отправилась мобильная группа "РМК Поиск", состоящая из 21 человека. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, С собой они привезли лодки, мотопомпы, БПЛА и необходимое аварийно-спасательное оборудование.

За ночь спасатели на моторных лодках эвакуировали из зоны затопления 25 человек, в том числе девять детей, и доставили их в пункт временного размещения.

Сегодня "РМК Поиск" продолжает мониторинг паводковой обстановки, организует лодочную переправу в селе Стриганском, расчищает русла рек и подмостовые пространства, организовывают эвакуацию людей из зон затопления.