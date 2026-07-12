В Тверской области ребенок погиб из-за упавшего дерева

В Конаковском муниципальном районе Тверской области на ребенка упало дерево. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, мальчика с травмами доставили в больницу, но спасти не смогли. Несмотря на усилия медиков ребенок умер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.