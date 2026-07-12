В Тверской области ребенок погиб из-за упавшего дерева
В Конаковском муниципальном районе Тверской области на ребенка упало дерево. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, мальчика с травмами доставили в больницу, но спасти не смогли. Несмотря на усилия медиков ребенок умер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.
По факту произошедшего следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.