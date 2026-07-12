Энергетики "Россети Урал" в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды в Свердловской области

Энергетики "Россети Урал" работают круглосуточно до полного восстановления электроснабжения всех потребителей Свердловской области после непогоды, сообщили в пресс-службе компании "Россети Урал".



На фото - работа энергетиков свердловского филиала компании и дочернего общества "Россети Урал" - "Екатеринбург", когда специалисты завершали устранение повреждений на линии электропередачи в Сысертском районе.



Напомним, что вчера вечером бригады завершили работы по основной сети 6-10 кВ (обеспечивает электроэнергией населенные пункты) и перешли к отработке индивидуальных заявок потребителей по сети 0,4 кВ (обеспечивает электроэнергией непосредственно жилые дома).



Сегодня усилия специалистов сосредоточены в населенных пунктах Сухоложского, Белоярского, Сысертского, Богдановичского, Алапаевского, Ирбитского и других муниципальных районах.