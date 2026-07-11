Основные нарушения электроснабжения, вызванные ночной грозой в Свердловской области, устранены

Основные нарушения электроснабжения, вызванные ночной грозой в Свердловской области устранены, сообщили в компании "Россети Урал".

Сейчас ремонтные бригады отрабатывают индивидуальные заявки потребителей после непогоды, энергетикам предстоит работать всю ночь. В ликвидации локальных технологических нарушений задействованы порядка 20 специалистов, около 10 единиц спецтехники.

Напомним, что минувшей ночью по территории Свердловской области прошел сильный грозовой фронт с порывами ветра до 25 м/с. Стихия спровоцировала падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов.

Аварийно-восстановительные бригады "Россети Урал" незамедлительно приступили к устранению последствий. Было задействовано более 70 специалистов и около 35 единиц спецтехники – это персонал всех подразделений свердловского филиала "Россети Урал", а также бригады из Пермского края.

Большинство поврежденных участков находились в лесистой местности, а также на некоторых подтопленных территориях после прошедших обильных дождей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или уточнить время возобновления подачи электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 с мобильного телефона.