Деньги вместо туристов. Крыму окажут помощь на 4,3 миллиарда

Правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей на помощь туристической индустрии Крыма и Севастополя, где из-за СВО сорвался курортный сезон.

В распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина сообщается, что Крым получит более 3,7 млрд рублей. Ещё 584,5 млн будет направлено Севастополю.

Средства из резервного фонда Правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тыс. компаний, работающих в туриндустрии.

Напомним, что этим летом Крым оказался зоной чрезвычайной ситуации. В городах полуострова регулярно фиксируются проблемы с электроснабжением, топливо распределяется только для машин государственных и экстренных служб, а в продаже для граждан появляется эпизодически. В республике отменены массовые мероприятия, закрыты детские лагеря, включая легендарный Артек. Эрмитаж отказался от всех археологических экспедиций на полуострове в этом сезоне. Отменена значительная часть поездов на полуостров. Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг на случай, если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.