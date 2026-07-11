Восстановлено электроснабжение 60% обесточенных потребителей в Свердловской области

11 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

Восстановлено электроснабжение 60% обесточенных потребителей в Свердловской области

Бригад энергетиков свердловского филиала "Россети Урал" продолжают устранять последствия прошедшего грозового фронта. Уже восстановлено электроснабжение более 60% ранее обесточенных потребителей.

Ликвидацией последствий ущерба, нанесенного штормом, занят персонал всех подразделений свердловского филиала компании, бригады "Пермэнерго" - порядка 70 специалистов, около 35 единиц спецтехники.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы в населенных пунктах Богдановичского, Невьянского, Алапаевского, Ирбитского, Режевского, Артемовского, Сысертского муниципальных округов. Отметим, что большинство поврежденных участков находятся в лесистой местности, а также на некоторых подтопленных территориях после прошедших обильных дождей.

(2026)|Фото: Россети Урал

Основными причинами технологических нарушений стали падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов из-за непогоды.

Специалисты "Россети Урал" предпринимают все необходимые усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей. Параллельно энергетики ведут оперативные переключения на резервные схемы электроснабжения, продолжают непрерывный мониторинг работы электросетевого оборудования.

(2026)|Фото: Россети Урал

Сообщить о нарушении электроснабжения и получить информацию о времени возобновления подачи электроэнергии можно по телефону 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный, круглосуточно) или по короткому номеру 220 с мобильного телефона.

Напомним, по данным МЧС, ночью через область прошел фронт, сопровождавшийся очень сильными дождями, сильными ливнями, грозой, крупным градом, шквалистыми порывами ветра 25 м/с.

В результате в пяти округах: Каменск-Уральском, Режевском, Сысертском, Заречном и Рефтинском, произошло нарушение электроснабжения. На сегодняшнее утро 25 населенных пунктах в Режевском и Сысертском округах без электроснабжения остаются 3 тыс. 884 жилых дома (17 многоквартирных и 3867 частных), с населением 10 тыс. 323 человека, в том числе 2 тыс. 447 детей.

 

Теги: Россети Урал, ликвидация последствий, восстановление электроснабжения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети