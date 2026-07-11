Восстановлено электроснабжение 60% обесточенных потребителей в Свердловской области

Бригад энергетиков свердловского филиала "Россети Урал" продолжают устранять последствия прошедшего грозового фронта. Уже восстановлено электроснабжение более 60% ранее обесточенных потребителей.

Ликвидацией последствий ущерба, нанесенного штормом, занят персонал всех подразделений свердловского филиала компании, бригады "Пермэнерго" - порядка 70 специалистов, около 35 единиц спецтехники.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы в населенных пунктах Богдановичского, Невьянского, Алапаевского, Ирбитского, Режевского, Артемовского, Сысертского муниципальных округов. Отметим, что большинство поврежденных участков находятся в лесистой местности, а также на некоторых подтопленных территориях после прошедших обильных дождей.

Основными причинами технологических нарушений стали падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов из-за непогоды.

Специалисты "Россети Урал" предпринимают все необходимые усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей. Параллельно энергетики ведут оперативные переключения на резервные схемы электроснабжения, продолжают непрерывный мониторинг работы электросетевого оборудования.

Сообщить о нарушении электроснабжения и получить информацию о времени возобновления подачи электроэнергии можно по телефону 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный, круглосуточно) или по короткому номеру 220 с мобильного телефона.

Напомним, по данным МЧС, ночью через область прошел фронт, сопровождавшийся очень сильными дождями, сильными ливнями, грозой, крупным градом, шквалистыми порывами ветра 25 м/с.

В результате в пяти округах: Каменск-Уральском, Режевском, Сысертском, Заречном и Рефтинском, произошло нарушение электроснабжения. На сегодняшнее утро 25 населенных пунктах в Режевском и Сысертском округах без электроснабжения остаются 3 тыс. 884 жилых дома (17 многоквартирных и 3867 частных), с населением 10 тыс. 323 человека, в том числе 2 тыс. 447 детей.