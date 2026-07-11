Движение по Тюменскому тракту в Свердловской области полностью перекрыто

Уралуправтодор сообщил о полном закрытии движения по трассе Екатеринбург - Тюмень на 195-ом километре.

По данным ведомства, в связи с размывом проезжей части закрыто движение в обоих направлениях.

В направлении Тюмени объезд возможен через Квашнинское – Ирбит – Байкалово со съездом с Тюменского тракта на 140-ом километре через разворотную петлю на 142-ом километре и возвращением на трассу 205-ом километре.

В направлении Екатеринбурга объезд возможен по тому же пути.

Свердловская Госавтоинспекция опубликовала фото с места перекрытия, на котором видно, что участки дорожного полотна буквально исчезли с проезжей части.

Ранее сообщалось о затруднении движения на Тюменском тракте: По данным Госавтоинспекции, на 196-м километре автодороги в направлении Екатеринбурга была затоплена и разрушена правая полоса проезжей части. Движение транспортных средств осуществлялось через сужение по одной полосе в каждом направлении.

В Свердловской области из-за ливневого наводнения закрыты и разрушены несколько дорог и мостов