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Политика Тверская область Ростовская область
Фото: Накануне.RU

Пожары на нескольких объектах нефтепереработки потушены в Ростовской области и Твери

Потушены пожары на объектах хранения нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его информации, возгорания в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы.

Работа велась всю ночь. Помощь огнеборцам оказывали работники областных и муниципальных служб, для обеспечения правопорядка дежурили сотрудники полиции.

"Эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома. Те, кто находился этой ночью в пунктах временного размещения, уже вернулись домой. Администрации муниципалитетов оказывают адресную помощь всем, кто в ней нуждается", говорится в сообщении губернатора.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Таганроге идет ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки беспилотников. В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. 

Кроме того потушен пожар на тверской нефтебазе, возникший в результате отражения атаки вражеского беспилотника. Об этом рассказал глава региона Виталий Королев.

По его словам, тушение продолжалось двое суток. В помощь МЧС были мобилизованы значительные региональные силы. Сотрудники министерств промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, Водоканала вместе с пожарными день и ночь боролись с огнём за ограничение ущерба.

По его словам, пожар не повлиял и не повлияет на усилия, которые мы прилагаем для обеспечения топливом потребителей региона. "Удалось получить дополнительные объёмы, которые скоро поедут на АЗС. В ручном круглосуточном режиме занимаемся логистикой и доставкой в районы, где нет сетевых заправок. Вопрос приоритетный, работаем в плотном контакте с Правительством Российской Федерации и крупнейшими нефтяными компаниями", - заявил Королев.

Ранее глава региона сообщал, что в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза"

Теги: атака бпла, беспилотная опасность, нпз, пожар, тушение


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