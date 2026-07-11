В Прикамье из-за ливня четыре реки вышли из берегов, пропала женщина

Четыре реки вышли из берегов в Пермском крае после дождя. Пропала женщина.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его сведениям, вышли из берегов реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка, повреждено три моста, в том числе дорога на въезде в село Кын, подтоплено семь домов, семь приусадебных участков. По информации местных жителей, под потоки воды попала женщина. Идут поисковые работы.

По данным краевого главка МЧС, из-за сильных дождей произошел подъем уровня воды в реке Бобылевка и сход потоков воды с возвышенных участков местности.



Ведутся работы по восстановлению дорожного полотна на въезде в Кын для обеспечения проезда тяжелой техники. В посёлок также направлены дополнительные силы краевой службы спасения и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Всего привлечено более 80 человек и 30 единиц техники. В готовность приводятся силы и средства резерва - 100 человек и 10 единиц техники.



В зону подтопления попал ряд энергообъектов. Для обеспечения безопасности жителей временно ограничена подача электроэнергии. Аварийно-восстановительные бригады "Россети Урал" находятся на месте и осуществляют мониторинг обстановки. После схода воды они приступят к поэтапному возобновлению подачи электроэнергии.