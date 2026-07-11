11 Июля 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: страница ВКонтакте главы Артемовского ГО Андрея Клименко/ vk.com/id1056208035

Из-за наводнения в Свердловской области затоплены дороги и разрушены мосты в четырех районах

В четырех районах Свердловской области ограничено движение из-за подтопления и разрушения мостов после ночного ливня. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В Байкаловском районе полностью закрыт проезд по улице Советской в деревне Шаламы. Для местных жителей организована эвакуация с помощью вездеходов. Альтернативного маршрута нет. 

В Артемовском районе на 18 километре трассы "Артемовский — Арамашево", недалеко от деревни Бучино, движение ограничено. В качестве альтернативы предлагается маршрут по дороге "Екатеринбург — Реж — Алапаевск". В Алапаевском районе перекрыт участок трассы местного значения "Арамашево — Косякова" из-за обрушения моста через реку Шайтанка. Для объезда можно воспользоваться региональной дорогой "Екатеринбург — Реж — Алапаевск".

(2026)|Фото: страница ВКонтакте главы Артемовского ГО Андрея Клименко/ vk.com/id1056208035

В Невьянском районе сохраняется ограничение движения на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" из-за подтопления дороги. На 29 километре трассы, рядом с поселком Верх-Нейвинский, в сторону Невьянска автомобили перенаправляются на дорогу "Обход Верхней Пышмы", которая ведет через поселок Балтым, а затем на трассу "Верхняя Пышма – Невьянск". Транспортные средства, следующие в населенные пункты Таватуй, Селен и Мурзинка, пропускаются в прямом направлении. На обратном направлении на участке с 292-го по 306-й километр организован пропуск транспортных средств по встречной полосе с применением реверсивного движения.

(2026)|Фото: страница ВКонтакте главы Артемовского ГО Андрея Клименко/ vk.com/id1056208035

Ранее сообщалось о том, что в Артемовском округе вышедший из берегов пруд снес насыпь около плотины вместе с частью автомобильной дороги.

Отметим, что из-за непогоды произошло отключение электричества в 25 населенных пунктах четырех городских округов.

 

Теги: потоп, наводнение, паводок, половодье, затопление, затопило дорогу


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Развитие сюжета:

Ранее 11.07.2026 11:50 Мск Наводнение продолжается: Еще несколько дорог перекрыты в Свердловской области

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