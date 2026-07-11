Бастрыкин потребовал доклад об отравлении воспитанников частного садика в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении воспитанников частного детского сада в Екатеринбурге.

Напомним, накануне стало известно, что воспитанники детского сада "Премьер" заболели энтеровирусной инфекцией. Управление Роспотребнадзора нашло множество нарушений. У персонала пищеблока отсутствовали санитарные книжки и документы о прохождении медосмотра. Отсутствовали документы об обработке бассейна и подготовке воды для него. Нарушались требования по утреннему приему детей, по приготовлению дезрастворов, хранению инвентаря, по планировке помещений и приготовлению и хранению пищи.



Следственным отделом по Академическому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы.

Глава СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.