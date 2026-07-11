Гроза обесточила 25 населенных пунктов в Свердловской области

В Свердловской области после мощнейшей ночной грозы утро без электричества встретили 10 тысяч жителей в 25 населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ночью через область прошел фронт, сопровождавшийся очень сильными дождями, сильными ливнями, грозой, крупным градом, шквалистыми порывами ветра 25 м/с.

В результате в пяти округах: Каменск-Уральском, Режевском, Сысертском, Заречном и Рефтинском, произошло нарушение электроснабжения. На сегодняшнее утро 25 населенных пунктах в Режевском и Сысертском округах без электроснабжения остаются 3 тыс. 884 жилых дома (17 многоквартирных и 3867 частных), с населением 10 тыс. 323 человека, в том числе 2 тыс. 447 детей.

Энергетики свердловского филиала "Россети Урал" устраняют локальные нарушения электроснабжения. В зоне особого внимания специалистов - Верхотурский, Туринский, Богдановичский, Невьянский, Алапаевский, Белоярский, Ирбитский, Байкаловский, Тугулымский, Режевской, Артемовский, Сысертский, Талицкий муниципальные округа, а также городской округ Заречный и город Реж.



Основные причины технологических нарушений – падение веток и деревьев на линии электропередачи, обрывы проводов. В настоящее время на поврежденных электросетевых объектах работают около 60 специалистов, задействовано 20 единиц спецтехники. Применяются резервные источники электроснабжения. Персонал свердловского филиала переведен в особый режим работы.



