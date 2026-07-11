В Свердловской области наводнение смыло дорогу между двумя городами

На месте работают специалисты отдела ГО и ЧС администрации Артемовского муниципального округа.

Уровень воды в реке Реж на территории села Мироново значительно повысился.

Как сообщил в соцсетях глава Артемовского ГО Андрей Клименко, плотина сохранилась. Поток воды перекрыл автомобильную дорогу Артемовский — Арамашево (в районе деревни Бучино). Движение в направлении Алапаевска временно закрыто.

Прошедший накануне грозовой ливень переполнил пруд на реке Арамашке в Артемовском округе. В результате вода прорвала грунтовую насыпь около плотины и снесла дорогу, соединяющую Артемовский в Алапаевском.



