В Татарстане междугородний автобус с 44 пассажирами съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 15 человек

В Татарстане междугородний автобус с 44 пассажирами съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 14 взрослых и ребенок. Четыре человека в тяжёлом состоянии. Раненые госпитализированы в больницы Альметьевска и Лениногорска

Как сообщили в республиканском управлении МЧС, ночью на автодороге Кузайкино - Нурлат около села Ибраево Каргали перевернулся междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны. В салоне находились 46 человек, в том числе - два водителя и двое детей.

По предварительной информации, водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. По данному факту следственными органами возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

На месте аварии работали 39 человек и 14 единиц техники, в том числе 1 воздушное судно.