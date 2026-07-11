Четыре судна атакованы в Таганрогском заливе. Погиб матрос

В Таганрогском заливе четыре корабля пострадали при массированной атаке БПЛА. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.



В результате погиб один человек, матрос технического судна, пострадавших нет.



Среди атакованных кораблей танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет.



В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более 15 БПЛА.



В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.