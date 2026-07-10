В подмосковном Красногорске из горящего торгового центра эвакуировали 340 человек

В подмосковном Красногорске из горящего торгового центра эвакуировали 340 человек. Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение, сообщили Накануне.RU в региональном главке МЧС России.

Возгорание произошло в одном из ТЦ города. Изначально спасатели сообщали о пожаре на кровле площадью 200 квадратных метров, однако огонь быстро распространился. В 20.24 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров, а спустя минуту открытое горение полностью потушили. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.