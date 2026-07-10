Посольство РФ в Гааге заявило, что будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил советских воинов

Посольство РФ в Гааге заявило, что будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил советских воинов на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах и устранении ущерба.

"Нам известно, что правоохранительные органы Королевства уже начали расследование. Будем настаивать на том, чтобы виновных оперативно установили и привлекли к ответственности, а нанесенный ущерб – устранили", - сообщают РИА Новости.

10 июля директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Полиция начала расследование инцидента. В фонде добавили, что акту вандализма подверглись около 150 надгробий.