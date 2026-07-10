Свечу, поднятую со дна Балтийского моря, зажгли в Бейруте у могилы офицера корабля спустя 160 лет

Восковую свечу, поднятую со дна Балтийского моря с затонувшего фрегата "Олег" Российского императорского флота, зажгли в Бейруте у могилы офицера корабля в память о русских моряках Средиземноморской эскадры, сообщают РИА Новости.

"Эта свеча была поднята со дна Балтийского моря во время одной из экспедиций Русского географического общества к затонувшему фрегату "Олег". Она более полутора веков пролежала на дне моря и была обнаружена в походной церкви корабля. Сегодня, впервые за более чем 160 лет, ее свет озарил могилу офицера этого фрегата — мичмана барона Готгарда Бистрома", — рассказал помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.

Панихида по русским морякам Средиземноморской эскадры Российского императорского флота прошла на территории Англо-американского кладбища в Бейруте в преддверии Дня Военно-морского флота России. Богослужение возглавил настоятель подворья Русской православной церкви в Ливане архимандрит Филипп.

По словам Захаренкова, особое значение церемонии придало то, что в Бейруте спустя более чем 160 лет было обнаружено место упокоения мичмана барона Готгарда Бистрома — офицера фрегата "Олег", умершего во время пребывания русской эскадры в Ливане.

Захоронение было найдено дипломатами посольства России и сотрудниками аппарата военного атташе.

Собеседник агентства отметил, что это открытие позволило вернуть из забвения имя русского морского офицера и восстановить память о других моряках Средиземноморской эскадры. В память обо всех русских моряках, чьи судьбы были связаны с Ливаном, на кладбище осенью прошлого года установлен кенотаф.

В середине XIX века Средиземноморская эскадра Российского императорского флота участвовала в международной миротворческой миссии у берегов Сирии и Ливана в период межконфессиональных столкновений между друзами и христианами.

Флагманом эскадры был парусно-винтовой фрегат "Олег", который сегодня находится на дне Балтийского моря и сохраняется как уникальный памятник отечественной военно-морской истории. Его исследования на протяжении многих лет проводят экспедиции Русского географического общества.