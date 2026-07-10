Федеральные законы по дополнительному совершенствованию миграционной политики поддержаны депутатами Думы Астраханской области

На пленарном заседании 8 июля 2026 года Государственная Дума России внесла изменения в законы «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и в Налоговый кодекс РФ.

По словам Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, инициативы отвечают на запросы общества, и с 2024 года парламентом принято 30 федеральных законов в данной сфере, из которых 21 был инициирован депутатами.

Так, согласно принятым изменениям, трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся у них на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней.

Также приняты корреспондирующие изменения в Налоговый кодекс РФ об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в России.

По мнению Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова, принятые Государственной Думой РФ законы, направленные на регулирование миграционных процессов, являются своевременным решением.