10 Июля 2026
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Экономика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов сообщил, что Дума Астраханской области поддержала предложения по развитию сельских территорий в рамках Стратегии пространственного развития

В Государственной Думе РФ обсудили вопрос реализации Стратегии пространственного развития страны в части развития сельских территорий. На пленарном заседании 8 июля этого года спикер Вячеслав Володин напомнил, что в единый перечень опорных населенных пунктов в рамках Стратегии пространственного развития сегодня включено 2160 населенных пунктов. Из них 1041 — города, что составляет 93 % от всего их числа, 436 — поселки городского типа и рабочие поселки (36,8 % от всего числа таких типов населенных пунктов).

«В этот перечень входит всего лишь 683 сельских населенных пункта, что составляет 0,5 % от числа сельских населенных пунктов», — отметил Вячеслав Володин.

При этом, подчеркнул он, «на селе проживает 25 % населения — каждый четвертый, но лишь 0,5 % сельских населенных пунктов представлены в программе». «А где 99,5 %? Их не оказалось», — добавил Председатель Государственной Думы РФ.

Вячеслав Володин также обратил внимание на то, что, если у жителей сельских территорий будут перспективы, то они будут оставаться там жить, и страна от этого только выиграет.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов выразил поддержку предложениям, прозвучавшим в ходе пленарного заседания Государственной Думы РФ.

«Обращение Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина к проблеме, когда лишь 0,5 % сельских населенных пунктов включены в перечень опорных при том, что на селе проживает каждый четвертый гражданин страны, — это своевременный и крайне важный подход. Астраханская область — регион с выраженной сельскохозяйственной спецификой и значительной долей сельского населения. Для нас этот вопрос имеет важное значение», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Особое внимание, по мнению астраханских парламентариев, необходимо уделить синхронизации законодательной базы и реальных потребностей территорий.

Ранее Государственная Дума обратилась с соответствующим вопросом к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, который услышал депутатов и дал поручение Министру экономического развития Максиму Решетникову проинформировать ГД о проделанной в этой сфере работе.

Так, принявший участие в обсуждении вопроса Максим Решетников заявил, что в Правительстве поддерживают предложение сформировать перечень сельских агломераций со своими центрами и прилегающими территориями. «Предлагается закрепить в Стратегии пространственного развития и Стратегии устойчивого развития сельских территорий подходы и критерии того, что считать сельскими агломерациями», — отметил Министр экономического развития РФ.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, развитие сльских территорий, госдума, володин


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