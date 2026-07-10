10 Июля 2026
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Политика
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко принял участие в общем собрании Совета молодых депутатов Кубани

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко обратился с приветствием к участникам XXI общего собрания краевого Совета молодых депутатов (СМД). На ежегодном форуме в большом зале Законодательного Собрания Краснодарского края присутствовал актив молодых депутатов, остальные подключились к работе из студий муниципальных образований.

Также в собрании приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Топалов, депутаты ЗСК, руководитель департамента молодежной политики края Роман Дмитриев.  

(2026)|Фото: kubzsk.ru

С информацией о деятельности СМД выступил лидер молодых депутатов Кубани Сергей Носов. В частности, он сообщил, что за период реализации программы инициативного бюджетирования ими подготовлено 48 проектов, 12 из которых на общую сумму более 53 млн рублей уже реализовано.

О лучших практиках деятельности местных советов и комитетов СМД доложили их представители. Так, депутат гордумы Краснодара Георгий Кольцов, чьим наставником в рамках губернаторского кадрового проекта «Герои Кубани» является руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко, призвал коллег чаще привлекать к мероприятиям по патриотическому воспитанию участников специальной военной операции.

Юрий Бурлачко отметил  инициативность, неравнодушие и живое участие в жизни городов, станиц и сел молодых депутатов Кубани.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

По словам председателя ЗСК, серьезным подспорьем в этом служит региональный конкурс на звание лучшего СМД. Средства призового фонда, увеличенного при поддержке Губернатора Вениамина Кондратьева с 9 до 22 млн рублей, идут на создание новых объектов спортивной инфраструктуры. Но при этом руководитель регионального парламента заметил, что все сделанное уже в прошлом.

«Планы вашей работы требуют корректировки с учетом вызовов сегодняшнего дня. У вас должно быть четкое понимание того, зачем вы пришли во власть и чем можете быть полезными избирателям. Главное - встречаться с людьми, объективно информировать о принимаемых с учетом сложившейся ситуации решениях, консультировать по юридическим вопросам и помогать. Ведь от степени вашей вовлеченности в проблемы земляков, умения слушать и слышать, оперативно реагировать на их нужды зависит оценка нашей совместной работы и деятельности власти в целом», - подчеркнул Юрий Бурлачко.      

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Александр Топалов в ходе мероприятия отметил конструктивное взаимодействие органов исполнительной и представительной власти края по многим направлениям, напомнив, что Совет молодых депутатов Кубани продолжает оставаться сильной кадровой школой.

Далее парламентарии утвердили председателей комитетов, сформировали составы президиума и Бюро СМД, приняли план работы на второе полугодие 2026 года.
Завершилось собрание церемонией награждения.

 

Теги: юрий бурлачко, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, молодые депутаты кубани


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